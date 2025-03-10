快訊

尹錫悅彈劾案本周宣判 韓警因應「最壞狀況」將關閉地鐵站和學校

把握最後會客機會 陳佩琪下午衝台北看守所見柯文哲

輔信營收／2月年月雙增 擴大產品應用廣度、深化通路布局

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信科技（2405）10日公告2025年2月合併營收1.49億元，較上月與去年同期分別成長26.06％與14.61％，累計1-2月合併營收2.68億元。

近年來，輔信積極布局邊緣運算領域，開發多款適用於相關應用的新產品，並於去年底開始向海外子公司出貨AI PC新產品，隨著近期產品陸續到貨，後續將加速市場拓展。2月合併營收呈現年增與月增，主要受惠於邊緣AI發展帶動高階機種出貨提升，加上整體經濟環境較去年回穩，客戶需求也逐步回升。

輔信表示，觀察近期出貨狀況，高階迷你應用電腦及工業Panel PC等產品成長，主要部署於邊緣端的應用場域，以提升作業效率。顯示客戶對設備投資更加著重於具備高效能、高可靠性的產品。

為了進一步拓展工業自動化、物聯網(IoT)及邊緣AI的市場機會與客戶基礎，輔信科技將於3月11日至13日參加全球最大嵌入式電子與工業電腦應用展「Embedded World 2025」，展出一系列專為邊緣 AI 應用打造的嵌入式系統解決方案，主力展出包含工業觸控電腦 (HMI/ Panel PC)、Edge PC、嵌入式Box PC及其模組化設計特色。

展望今年，儘管全球經濟環境仍面臨諸多挑戰，輔信將持續關注美國貿易政策發展對供應鏈的影響，並靈活調整接單策略，以適應市場變化。近年來，公司在優化產品組合的策略下，平均毛利率得維持40%左右。今年，除持續優化產品策略外，將加大對於邊緣AI與工控產品的開發，同時也新增高性價比產品區塊，期藉由多元的產品組合，搭配積極拓展新客戶，得擴大產品應用領域範疇，以驅動營運正向表現。

AI 營收

延伸閱讀

保瑞營收／2月17.3億元、年增96.3% 前二月增六成

動力-KY去年每股賺3.21元 配發每股現金股利2.4元

亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

相關新聞

華碩營收／2月412億元、年增近三成 受惠輝達 RTX50 顯卡帶動

PC品牌大廠華碩（2357）10日公布今年2月營收，受惠輝達（NVIDIA）RTX 50系列最新顯卡上市，加上AI伺服器出貨帶動...

三集瑞2月營收2.08億元 年增82.4%

被動元件電感大廠三集瑞公告2月合併營收為新台幣2.08億元，受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對...

仁寶營收／2月675億元、年月雙增！重回成長態勢前景佳

仁寶（2324）10日公布2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228...

台積電2月營收2600億元 創歷年同期新高

台積電自結2月營收新台幣2600.09億元，月減11.3%、年增43.1%，為5個月新低，不過仍創歷年同期新高

GB300要來了 水冷元件供應商看旺、這檔領軍漲

輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，水冷元件供應商、電池備援電力模組（B...

台積電回測千元 台股盤中跌勢收斂暫守22500點

市場擔憂美國經濟改革陣痛期，美股期貨盤走跌，台積電今天回測千元大關，盤中下探992元，加上聯發科股價疲軟，台股開低震盪，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。