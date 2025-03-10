快訊

被列幫主接班人選 竹聯幫仁堂大哥「麥可」遭拘提…涉組織犯罪案

苗栗台南2私中將走入歷史 龍德家商免除專輔「起死回生」

當2幼童面殺害鄰居夫妻 6旬狠男拒認罪一審判死刑

寶雅營收／2月19.6億元 年減5%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

寶雅（5904）10日公布114年2月合併營收，2月合併營收19.6億元，月減19%、年減5%，主要由於去年春節過年基期差異；累計至2月營收43.8億，年增9.2%。

寶雅指出，截至1月底為止，全國共有418間寶雅。今年前兩個月營收增長主要受惠展店、冬季、美妝新品帶動成長，寶雅國際將持續展店，藉由新美妝及居家店型，提高台灣滲透率；同時藉由產品組合優化以及加速數位布局，提升消費者體驗。

寶雅表示，自3月12起至4月8日舉辦年度最大醫美保養盛會—寶雅粉耀醫美節，活動期間，推出36大醫美品牌的精選產品，滿1500元即可享85折優惠，並可在折扣後再次購買滿2000元，即可獲得350元折價券，有望為3月營收再添薪火。

寶雅 營收

延伸閱讀

保瑞營收／2月17.3億元、年增96.3% 前二月增六成

亞泥營收／2月報喜 單月41.84億元、年增16.2%

台積電2月營收月減逾一成 股價今日失守千元

南韓人「掃貨」陸股？2月交易額月增近200%

相關新聞

三集瑞2月營收2.08億元 年增82.4%

被動元件電感大廠三集瑞公告2月合併營收為新台幣2.08億元，受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對...

仁寶營收／2月675億元、年月雙增！重回成長態勢前景佳

仁寶（2324）10日公布2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228...

台積電2月營收2600億元 創歷年同期新高

台積電自結2月營收新台幣2600.09億元，月減11.3%、年增43.1%，為5個月新低，不過仍創歷年同期新高

GB300要來了 水冷元件供應商看旺、這檔領軍漲

輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，水冷元件供應商、電池備援電力模組（B...

台積電回測千元 台股盤中跌勢收斂暫守22500點

市場擔憂美國經濟改革陣痛期，美股期貨盤走跌，台積電今天回測千元大關，盤中下探992元，加上聯發科股價疲軟，台股開低震盪，...

台積電跌破千元 後市關注兩重點

台積電ADR上周五漲0.71%，台積電（2330）早盤股價開平為1,005元，但撐不到10分鐘即跌破千元大關、一度探低至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。