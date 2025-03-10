國巨2月營收創同期新高 審慎樂觀看經濟動向

被動元件大廠國巨今天下午公布2月自結合併營收新台幣97.53億元，月減4.8%，較去年同期增加15.3%，創歷史同期新高。國巨表示，對未來經濟情況相對審慎樂觀，密切關注市場動態。

國巨說明，2月合併營收低於1月，主要是工作天數較少，加上1月大中華區客戶農曆年前提前拉貨。

國巨累計前2月自結合併營收200.02億元，較去年同期增加8.2%。

展望營運，國巨指出，地緣政治重大不確定性依然存在，客戶庫存已逐漸達到健康水準，公司對未來經濟情況相對審慎樂觀，密切關注市場動態。

國巨先前預估，第1季營收較去年第4季持平，毛利率和營業利益率可分別季增1.5至3個百分點。從應用來看，國巨說明，人工智慧（AI）和中國電動車動能持續強勁，毛利率受惠產品組合及AI客戶出貨成長。