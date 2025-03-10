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彩晶2月營收月增1.3%、凌巨月增7.4%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

中小尺寸面板廠彩晶（6116）及凌巨（8105）10日公告今年2月合併營收，彩晶營收為9.55億元，較1月成長1.3%，較去年同期增加26.3%。凌巨營收6.97億元，月增7.4%，年增9.8%。

彩晶累計今年前二個月合併營收18.98億元，年增9.4%。今天股價維持平盤，成交量2,336張，收8.36元。

凌巨累計前兩個月合併營收13.46億元，年微減0.6%。今天股價小跌0.05元，成交量587張，收14.35元。

即將於3月21日召開股東臨時會的凌巨，將增選兩席董事。預料將引進未來大股東聚奕投資，加入凌巨董事會陣容。

凌巨母公司凸版控股株式會社董事今年1月16日會通過轉讓持有凌巨全部股權（持股比例53.1%），予聚奕投資有限公司。這項股權轉讓將分二階段進行，預計全數於今年8月下旬完成轉讓作業。

凸版控股第一次已於今年1月20日轉讓8,150萬股，第二次預定於今年8月下旬完成1億5,298萬1,757股轉讓作業。 屆時，凌巨將由日資持有的日系廠商回復到純台商角色。

凌巨 營收

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