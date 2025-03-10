三集瑞2月營收2.08億元 年增82.4%
被動元件電感大廠三集瑞公告2月合併營收為新台幣2.08億元，受惠AI、伺服器以及車用等市場規模持續擴大，同時三集瑞產品對客戶滲透率亦不斷攀升，挹注2月單月營收較去年同期大幅增加82.39%，亦較上月增加12.17%，累計前二月合併營收3.93億元，年增17.11%。
根據集邦科技最新調查顯示，2024年全球伺服器產值達3,060億美元，其中AI伺服器的產值約為2,050億美元，隨著2025年AI伺服器需求持續強勁，加上單位平均售價較高，AI伺服器產值有望提升至近2,980億美元，佔整體伺服器產值的七成以上，三集瑞過去搶得先機，提前進入AI/伺服器相關供應鏈，同時既有客戶車用訂單出貨穩定向上，皆有效挹注2025年營運成長動能。
三集瑞同步積極拓展多元成長動能，其中之一為持續強化研發，針對不同客戶的電路設計需求，將TLVR電源產品整合為伺服器電源模組，透過高度客製化服務確保穩定的獲利空間。該產品已於2月開始小量出貨，並同步推進5至7項新開發項目的認證進程。
此外，三集瑞亦積極拓展其他應用領域，包括醫療設備、工控與工業電腦等市場，藉此跨足多元產業，分散單一產業的營運風險，進一步提升市場競爭力。
在現今瞬息萬變的國際政經局勢下，三集瑞表示未來將緊跟客戶需求，積極布局東南亞生產基地，並以台灣為核心，彈性調度東莞、蘇州及東南亞產能與前後段製程，以期透過精準布局與高效運營，與客戶攜手共進，強化市場競爭力，開創更穩健營運成長動能。
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