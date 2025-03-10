仁寶營收／2月675億元、年月雙增！重回成長態勢前景佳

仁寶（2324）10日公布2月營收675.41億元、月增22.1%、年增17.4%，年月雙增，累積前2個月營收達1228.71億元、年增1.1%，大幅增加，重回成長態勢，談到個人電腦（PC）事業展望，仁寶總經理伯納多羅（Anthony Peter Bonadero）日前透露，今年第1季受淡季影響，仁寶PC出貨將季減高個位數；不過全年整體PC市場受到來自商用換機潮挹注，有望繳出年成長中至高個位數的成績單，後市可期。

面對外界關心旗下各產品線的發展，伯納多羅表示，伺服器產品將會是仁寶今(2025)年衝刺的一個重點領域，而我們肯定也會在美國選址來製造，並直言「對伺服器而言，美國無疑是一個重點領域」，不過他透露，確切的地點仍在考察，目前還沒有任何能公佈的具體據點。

伯納多羅表示，隨著AI伺服器的問世、整個伺服器市場都呈現快速增長的態勢，包括一般的「通用型伺服器」以及「AI伺服器」產品，近2年來我們都有看到持續在增長，而在團隊的持續努力之下，未來在加速伺服器數量增加的速度，預計將會比通用型伺服器還要快至少三倍左右。雖然市場仍受地緣政治局勢、關稅以及諸如此類的事情衝擊，但仁寶也會持續提升自身的任性，以及對突發事件的承受及因應能力。

根據仁寶公布去(2024)年財報顯示，團隊去年稅後純益為100.42億元，年增31%，每股盈餘達新台幣2.3元。而公司也決議將於4月26日配發每股1.4元現金股利，這不僅是仁寶近3年來發放的最高股利，也是團隊自2015年起股利金額的次高紀錄，今年度的股利配發率為61%，團隊也將於5月29日在內湖總部召開股東會。