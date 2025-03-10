友達2月營收246億元、月增13.7% 群創185億元、月微減0.8%
面板雙虎10日同步公告今年2月合併營收，友達（2409）為246.06億元，月增13.7%，年增24.1%；群創（3481）為185.04億元，月微減0.8%，年增33.4%。
群創2月大小尺寸面板出貨量雙增，大尺寸合併出貨量共計855萬片，較上月增加6.8%；中小尺寸合併出貨量共計3,067萬片，較上月增加23%。
群創累計今年前二個月合併營收371.67億元，年增22.4%。今天股價隨大盤走弱，終場小跌0.05元，成交量逾2.98萬張，收14.9元。
友達累計今年前兩個月合併營收462.49億元，年增20.8%。今天股價維持平盤，成交量逾2.43萬張，收15元。
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