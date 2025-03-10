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群創營收／2月185億元、年增逾三成 14日法說聚焦 FOPLP 進展

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

群創（3481）10日公佈2025年2月自結合併營收為185億元，月減0.8%、年增33.4%。前2月合併營收371.67億元，年增22.39%。2月大尺寸合併出貨量共計855萬片，月增6.8%；中小尺寸合併出貨量共計3,067萬片，月增23%。

群創及睿生光電的聯合法人說明會，將於3月14日舉行，會中將分別說明2024年第4季公司營運成果及未來營運展望。市場關注其遞延扇出型面板級封裝（FOPLP）量產時程進度，以及2025年營運展望。

群創去年合併營收為2,165億元，年增2.3%。由於群創去年第2季起單季即轉虧為盈，再加上去年處分南科四廠出售予台積電（2330）的收益約147億元於年底入帳，確保群創2024年篤定交出獲利成績單。

群創10日臨收遭空軍突襲，股價收低0.33%、報14.9元，成交量增至29809張；上週股價漲0.34%、收在14.95元。籌碼面上，上週三大法人合計買超33602張，包括外資買超36843張、投信買超151張、自營商賣超3392張。

群創 5月7日將於苗栗縣竹南鎮科研路36號3樓(新竹科學園區竹南園區行政服務中心大禮堂)，召開股東會。

營收 群創

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