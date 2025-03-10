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台積電2月營收2600億元 創歷年同期新高

中央社／ 新竹10日電
台積電自結2月營收新台幣2600.09億元。美聯社
台積電自結2月營收新台幣2600.09億元。美聯社

台積電自結2月營收新台幣2600.09億元，月減11.3%、年增43.1%，為5個月新低，不過仍創歷年同期新高。

台積電前2月營收5532.97億元，較去年同期增加39.2%。

法人表示，台積電2月營收較1月滑落主要是因工作天數減少影響；人工智慧（AI）需求強勁是驅動2月營收較去年同期強勁成長主要動能。

台積電先前預估，1月21日凌晨發生芮氏規模6.4地震，之後又有多次相當規模的餘震，使得一定數量的生產中晶圓受影響，第1季營收將較趨近250億至258億美元展望的低標。台積電假設第1季平均匯率為1美元兌新台幣32.8元，市場推估台積電3月營收將回升至2667億元以上水準。

台積電估計扣除保險理賠後，第1季認列相關地震損失約新台幣53億元，毛利率將介於57%至59%，預期全年美元營收將成長24%至26%。

台積電 新台幣 營收

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