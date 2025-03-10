GB300要來了 水冷元件供應商看旺、這檔領軍漲

輝達（NVIDIA）GTC大會可望端出最新GB300 AI晶片，將是今年的一大亮點，水冷元件供應商、電池備援電力模組（BBU）等都可望受惠， 市場預期「二次冷革命」商機看旺，尤其是水冷快接頭用量激增下，看好富世達（6805）、時碩工業（4566）將是出貨量成長最多的大贏家，不過，10日股價表現兩樣情， 由時碩領漲， 奇鋐（3017）、雙鴻（3324）也上漲，但富世達盤中卻翻黑。

輝達GB300將全面導入水冷，除帶動散熱雙雄雙鴻、奇鋐業績看旺之外，水冷快接頭供應商富世達、時碩工業也將是GB300問世後，出貨量成長最多的大贏家；另外，GB300對電壓需求也高，預期台達電（2308）將是GB300電源主力供應商，推升今年AI伺服器電源價值。

台股10日開低，輝達GB300題材激勵BBU股的表現，新盛力（4931）亮燈衝上漲停80.8元， 創下歷史新高；AES-KY（6781）以1,025元開高， 不過盤中滑千元之下，加百裕（3323）、興能高（6558）、系統電（5309）、泰碩（3338）等股也上漲。

水冷供應鏈部分，時碩工業成為領頭羊，早盤以71.2元開低後走高， 盤中翻紅一度拉升至74.7元，盤中漲幅3.78%；不過， 富世達卻是開高走低， 早盤以748元開高，一度拉至753元，但盤中翻黑一度下滑至731元， 盤中下跌逾1%；散熱股部分，奇鋐及雙鴻則是上漲。

時碩工業除了兩岸生產基地，在泰國春武里的新廠投資計畫已在2月7日動工，第一期廠預計第4季完工，初步規劃生產汽車、航太、工業產品，也配合客戶需求擬擴增GB300水冷快接頭產品，搶攻水冷商機。

時碩近年積極布局多元利基市場，除了汽車、航太、工業應用之外，工業應用則是投入生產水冷快接頭，切入AI伺服器供應鏈，有望成為帶動營運快速成長的第四隻腳。