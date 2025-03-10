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台積電回測千元 台股盤中跌勢收斂暫守22500點

中央社／ 台北10日電
台積電今天回測千元大關。中央社
台積電今天回測千元大關。中央社

市場擔憂美國經濟改革陣痛期，美股期貨盤走跌，台積電今天回測千元大關，盤中下探992元，加上聯發科股價疲軟，台股開低震盪，盤中跌近170點，隨後跌勢收斂，暫守22500點；記憶體、鋼鐵、金融族群逆勢走強。

外電報導，美國總統川普揚言，關稅可能會隨時間推移而上揚，美國經濟不排除會在今年內萎縮並陷入衰退，想建立一個強大國家就不能緊盯股市；美股期貨盤走跌，迷你那斯達克、標普期指、道瓊期指電子盤跌幅約在1%以內。

台股今天開低震盪，早盤一度下跌近170點，下探22407點附近，隨後跌幅收斂，暫時守住22500點。

至10時20分左右，台股加權指數下跌54.36點，至22521.71點；電子股下跌0.47%、金融股漲0.34%。代表中小型股票的櫃買指數下跌0.17%，隨後由黑翻紅。

觀察權值股，台積電今天跌破千元大關，盤中一度下跌13元，至992元，跌幅約1.2%，隨後跌幅收斂，至998元附近，聯發科大跌逾3%，鴻海小跌1元，跌幅0.58%。

伺服器代工大廠廣達、技嘉股價相對有撐。受惠NAND Flash漲聲響起，記憶體族群華邦電、群聯、威剛、創見等逆勢上漲。

原物料族群強勢，台玻今天領軍玻璃類股大漲，鋼鐵族群包括中鋼、中鴻、新光鋼、長榮鋼撐盤。

金融股領漲，新產漲停，中再保漲逾3%，凱基金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金等走揚。

台積電 美國經濟

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