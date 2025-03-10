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輝達 GTC 可望端出GB300 這檔 BBU 飆新高、AES 守千元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

輝達（NVIDIA）預計美西時間3月17日至21日於在加州聖荷西舉行年度GTC大會，預料執行長黃仁勳將親自發表新一代GB300 AI晶片，將是今年GTC的一大亮點，電池備援電力模組（BBU）可望成為GB300標配，題材推升下， 除了AES-KY（6781）重返千元，新盛力（4931）10日早盤更是衝達79.5元，創下新高，盤中上漲逾4%。

GB300要來了，除了水冷解熱方案扮演要角，相關個股將受惠外，為求供電穩定，電池備援電力模組（BBU）也可望成為GB300標配，將可挹注台廠相關族群的營運，法人看好包括AES-KY、新盛力、順達（3211）、台達電（2308）、光寶科（2301）等BBU相關台鏈跟著旺。

電池模組廠新盛力受惠於資料中心BBU業務增長，帶動去年營收19.95億元，年增16.6%，歸屬於母公司業主淨利1.61億元，年增50.47%，每股純益（EPS）2.5元。新盛力董事會決議擬發放現金股利發放2元。

新盛力2月營收2.44億元，月增20.09%，年增96.16%，累計前二月營收4.48億元，年增21.08%；新盛力早盤以77.1元開高後一度衝達79.5元，創下歷史新高，盤中漲幅逾4%。

新盛力早盤飆新高，AES早盤以1,025元開出，一度回到平盤999元，盤中力守千元關卡；加百裕（3323）、系統電（5309）、西勝（3625）、錸寶（8104）、錸德（2349）等也是上漲表現。

營收 電池模組

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