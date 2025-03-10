快訊

柯文哲離開父親告別式會場 陳佩琪在後淚崩大喊「司法不公」

成年人交往未成年是真愛？律師：愛你好騙啦 300種方式讓他到「土城」

台鐵低級錯誤不斷 難忘「國營」2字奢言安全文化？

宏達電財報／去年每股虧4.11元 連六年呈現虧損

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
宏達電董事長王雪紅。（本報系資料庫）
宏達電董事長王雪紅。（本報系資料庫）

宏達電（2498）10日清晨公告財報，去年度每股虧損4.11元，連續六年呈現虧損。不過，宏達電今年2月營收1.84億元，月增14.3%、年增19.7%，略有回溫，前二月累計營業3.44億元，年減8.8%。

宏達電近期在MWC 2025展會中以VIVERSE、XR、AI與5G為核心，展示科技如何重塑通訊、娛樂與企業應用，加速3D沉浸式網路，打造更開放、沉浸且互通的未來數位新世界。

同時，宏達電在本次展會發表最新VIVERSE技術，結合AI驅動的3D建構技術與開放互通架構，大幅降低3D內容創建門檻。透過強大的AI 3D創建平台，使用者可迅速將2D素材轉換為3D模型與場景，加速3D網際網路（3D Internet）發展，讓企業與創作者更輕鬆打造沉浸式數位體驗，拓展3D世界的無限可能。

宏達電全球業務暨行銷資深副總裁黃昭穎表示，XR產業每年都在突破創新，以促進人類的進步。隨著AI、XR和 3D 技術的融合，數位世界正從2D網路邁向3D網際網路，迎來新一代智慧網絡的關鍵轉折點。HTC透過VIVERSE建構開放的3D沉浸式生態，讓企業、開發者與消費者能直覺地創建、共享與體驗3D內容，突破傳統網路與內容製作的限制。「我們期待與全球夥伴攜手，共同推動這場數位變革」。

AI 宏達電

延伸閱讀

鴻海推出繁體中文大型語言模型！在數學與推理表現出色 將對外開源

宏達電攻VR展覽 有斬獲

OPPO前進MWC秀AI戰略 宏達電攜聯發科擘劃6G

宏達電HTC G REIGNS攜手聯發科 展示6G混合計算技術

相關新聞

台積電遇亂流 持股應變有3大關鍵

台積電加大投資美國力道，是好是壞見仁見智，但是對投資人而言，手中的相關持股卻已經過大震盪的洗禮，這個時候股票該抱？該換？

宏達電財報／去年每股虧4.11元 連六年呈現虧損

宏達電（2498）10日清晨公告財報，去年度每股虧損4.11元，連續六年呈現虧損。不過，宏達電今年2月營收1.84億元，...

宏達電財報／去年每股虧4.11元 擬以上限2.2億美元增資H.T.C.(B.V.I.)

宏達電（2498）3月10日公告113年度財報。宏達電113年營業收入30.80億元，營業毛利12.53億元，稅前淨損3...

信錦獲急單 Q1業績不淡

軸承大廠信錦（1582）業務傳捷報，近期不僅迎來既有顯示器客戶急單，更首次切入韓系客戶供應鏈，有望推升本季業績，整體營運...

華碩、微星 擴大印度在地製造

看好印度IT市場持續增長，宏碁（2353）、華碩、微星、聯想等PC品牌廠均積極擴大「印度製造」量能。

AI焦點緯穎法說 法人最新報告：看好上半年「上修首季EPS、營收」

緯穎（6669）召開法說會後，法人機構出具最新投資報告，在2月營收465.2億元，為歷史新高，顯示伺服器需求強勁，看好今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。