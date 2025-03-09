富邦、國泰金 選逾90天

上市金控2024年全年合計稅後純益達5,979.7億元，年增63.7%，創金控獲利新高紀錄；其中，富邦金（2881）、國泰金（2882）兩家獲利都突破千億元大關，股利發放備受期待，且國泰金等多家金控公司即將召開法人說明會、近期市場資金因避險情緒升溫有流向金融股趨勢等，可望吸引市場關注。

近期市場震盪，金融股往往相對具有抵抗力，吸引資金流入。投顧法人分析，金融股近幾年普遍獲利都很好，配息可望跟著水漲船高，具有高股息殖利率優勢，且股價位階也不是很高，因而具有相當吸引力。

法人分析，壽險為主金控今年來獲利主要動能來自經常性收益及實現資本利得上揚、避險成本下降，並優於銀行、證券為主的金控。雖然美國總統川普新政策的不確定性，尚未對美聯準會點陣圖中預期今年降息幅度2碼至3.9%造成影響，但法人目前預估美債殖利率曲線為正斜率，將有助於金融業以短支長的養券收益，以及壽險再投資收益率。

法人預期美台利差縮減至2.5%，帶動壽險改善今年CS避險成本，即使美國降息幅度減緩，仍有助銀行降低美元資金成本，且川普對於中國大陸政策趨嚴可能帶動供應鏈移轉，有助銀行外幣放款動能回升。在金控中，看好受惠壽險經常性收益率提升，接軌IFRS 17後正利差優於同業，以及現金股利殖利率優於同業的國泰金及富邦金。

權證發行商表示，投資人如看好國泰金、富邦金投資機會，可挑選價內外15%以內、90天期以上的中長天期權證，透過靈活操作來參與個股行情。