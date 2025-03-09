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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

裕民、慧洋 認購揚帆

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導
裕民海運董事長徐旭東。記者陳正興／攝影
裕民海運董事長徐旭東。記者陳正興／攝影

散裝航運進入第2季的傳統旺季，俄羅斯、烏克蘭有機會停戰而展開重建，更加添散裝航運營運商機，裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等相關個股後市看俏，投資人可挑選90天以上相關認購權證操作。

農曆年後，中國大陸鋼廠恢復開工，鐵礦砂及煤炭需求回溫，提振近期BDI運價漲至1,229點，較1月底上漲71.9%，較2024年底上漲23.3%，提振運價回升。進入第2季傳統散裝貨載旺季，報價可望續漲。

新加坡交易所海岬型日租金2025年2月期貨價7,689美元；3月期貨價提升至17,282美元，漲幅124.8%；4月期貨價續漲至19,766美元，漲幅14.4%，散裝航運市況在2025年呈現開低走高趨勢，巴拿馬型1月平均日租金為8,049美元，2月已回升至平均9,375美元。

裕民2024年第4季合併營收38.64億元，季減13.5%、年減2.6%，單季稅後純益9.23億元。2024年稅後純益46.81億元，年增70.9%，每股純益5.54元，擬配發現金股利3.2元，配發率57%。

裕民船隊有70艘船，今年還新增一艘新船，另有九艘已訂造，將於2026年陸續交船；目前船舶總噸位數有94%是屬於環保船，比重遠高市場平均數37%，散裝船隊平均船齡僅6.5年，為市場平均船齡12.3年的一半。投資人可挑選價外20%以內權證，如裕民凱基48購03、裕民國泰49購01。

慧洋-KY去年營收203.71億元，年增19.9%；稅後純益60.31億元；每股純益提升至8.08元，年增84.4%。今年前二月合併營收22.32億元，營業利益5,174萬元，稅前虧損1.98億元，自結每股虧損0.27元。 慧洋自備吊桿輕便極限型及輕便型船舶，具停靠烏克蘭受損港口優勢，可載鋼材搶食商機。

慧洋截至2024年船隊有134艘船，平均船齡為8.6年，多數都是節能船舶外，中小型船舶占比超過八成。慧洋相關權證有慧洋凱基49購02、慧洋統一4B購01。

慧洋 裕民

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裕民去年EPS 5.54元 股利3.2元

慧洋2月每股稅前虧0.28元

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