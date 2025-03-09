天鈺（4961）1月因春節因素，客戶提前關帳，導致營收下滑，2月逐步恢復正常，而中國大陸的政策刺激消費，第1季電視、筆電及資訊等相關供應鏈拉貨動能強勁。

天鈺首先推出四色ESL DRIVER，帶動市占持續提升。展望今年，ESL市場暢旺，天鈺推出四色成本更低的方案，且開始開發五色；EDGE AI產品導入白色家電，有望第2季量產；推出的SENSOR也導入掃地機器人，三大品牌廠量產。

天鈺持續推出新產品，包含SENSOR、EDGE AI晶片、高刷新率的TCON及USB PD等，有利今年營收提升。投資人可挑選價外15%以內權證，如天鈺統一47購01、天鈺永豐47購01。（統一證券提供）

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