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美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

雷虎迎營運爆發元年

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

無人機大廠雷虎（8033）無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨，加上近期與歐美無人機大廠展開「母雞帶小雞」軍用無人機專案，今年可望迎來營運爆發元年。

雷虎稍早公告去年合併自結數，合併營收12.41億元、年增26%，稅後純益轉為正數、達到7,300萬元，正式由虧轉盈，每股純益0.51元，獲利為2008年以來、近17年來的新高紀錄，法人估，雷虎今年營運有望挑戰往年高點。

雷虎科技上月中參加在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，發表全新美國製造（Made in USA），且符合NDAA規範的高性能FPV軍事用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件，受到高度矚目。據悉，已經取得若干國際廠家的合作機會。

雷虎科技指出，銷美的FPV無人機關鍵零組件已完成開發設計，預計今年在美國開始生產。

目前，歐美市場的無人機零件多數來自中國大陸，雷虎科技在台灣具備高度自主性及擁有穩定的供應鏈，所有軍用FPV無人機的零件皆在台灣生產。

值得注意的是，雷虎科技在展場上，不但吸引多家歐洲及美國廠商洽談合作，並簽下首張合作意向書，將採技術合作方式在台灣生產X翼型精準攻擊無人機，搶攻亞洲市場。

無人機 雷虎科技

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