信錦獲急單 Q1業績不淡

軸承大廠信錦（1582）業務傳捷報，近期不僅迎來既有顯示器客戶急單，更首次切入韓系客戶供應鏈，有望推升本季業績，整體營運有望淡季不淡，2025全年業績力拚更勝去年，目標年營收百億元大關達陣。

信錦去年營收94.04億元，年增7.2%；稅後純益10.21億元，年增59%，每股純益7.13元，創掛牌以來新高，董事會決議去年度盈餘每股擬配發現金股利5.5元，以7日收盤價103元計算，殖利率約5.4%。

據悉，受到川普發動關稅戰因素影響，信錦顯示器客戶正在積極備貨，藉此降低風險，使得信錦近期急單湧現，挹注首季營收優於預期，有望淡季不淡。

此外，信錦今年首度打入韓系顯示器客戶供應鏈，並且一口氣取得該客戶委外的近四成訂單，估今年將會成為營收主力之一，目標成為該客戶第一大供應商。

產能規劃方面，信錦指出，因應地緣政治風險，該公司積極布局東南亞生產基地，今年資本支出主要將用於泰國與越南等地。

其中，新的急單主要在越南廠生產，因此越南廠將率先擴充產線，在產線增加下，估計7月時可達百萬台規模。

泰國生產基地方面，信錦策略已從租地改為購地自建，後續新建物也將陸續到位，現階段月產能約10萬台，待擴產完畢後，產能約當20萬至40萬台規模。

除顯示器軸承本業外，信錦也積極開拓新產品，包括折疊平板、太陽能折疊板等。信錦表示，該公司切入韓系客戶供應鏈後，已在當地設立辦事處，期盼雙方合作能更進一步深入。