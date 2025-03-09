長榮 押價內外10%

長榮（2603）1月合併營收422.48億元，月增10.78%，年增49.01% 。法人表示，展望2025年，貨櫃海運市場供需差距將從2024年7.4%縮窄至約3%，以目前情勢看，航商今年上半年將持續繞道好望角，有望吸收部分過剩運力，惟從去年下半年開始，貨櫃海運市場緊盯碼頭罷工情勢發展，目前已暫時落幕。

長榮為強化全球競爭力，買進新型超大型LNG雙燃料貨櫃輪，旗下兩家子公司將購買新型節能船，共11艘24,000TEU（20呎貨櫃）LNG雙燃料貨櫃輪，投資規模達千億元。

權證發行商建議，看好長榮後市的投資人可買進價內外10%、距到期日90天以上的權證，如長榮永豐53購01、長榮統一48購04。（永豐金證券提供）

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