快訊

美軍武器零附件供應鏈我首度打入 愛國者雷達子天線可回銷雷神

長榮 押價內外10%

經濟日報／ 記者徐牧民整理

長榮（2603）1月合併營收422.48億元，月增10.78%，年增49.01% 。法人表示，展望2025年，貨櫃海運市場供需差距將從2024年7.4%縮窄至約3%，以目前情勢看，航商今年上半年將持續繞道好望角，有望吸收部分過剩運力，惟從去年下半年開始，貨櫃海運市場緊盯碼頭罷工情勢發展，目前已暫時落幕。

長榮為強化全球競爭力，買進新型超大型LNG雙燃料貨櫃輪，旗下兩家子公司將購買新型節能船，共11艘24,000TEU（20呎貨櫃）LNG雙燃料貨櫃輪，投資規模達千億元。

權證發行商建議，看好長榮後市的投資人可買進價內外10%、距到期日90天以上的權證，如長榮永豐53購01、長榮統一48購04。（永豐金證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

長榮

延伸閱讀

中鼎揪日商 拿下 LNG 儲槽工程

外資賣超195億元 賣超多檔金融股及台積電、但竟大買新光金

長榮全新豪經艙亮相「類商務艙」規格 航行減63噸碳排

長榮空姐騎YouBike遭聯結車輾斃 警將會同專家會勘路口

相關新聞

台積電遇亂流 持股應變有3大關鍵

台積電加大投資美國力道，是好是壞見仁見智，但是對投資人而言，手中的相關持股卻已經過大震盪的洗禮，這個時候股票該抱？該換？

高殖利率族群 可留意

上周節氣來到驚蟄，全台多地響起2025年第一道春雷；股市方面，美國總統川普積極爭取上任百日政績，關稅砲火火力全開，此外，...

興富發搶推微型商辦

不畏房市寒風，興富發（2542）看準新戰場，大肆布局商辦案，且看準商辦有小坪數趨勢，首創微型商辦，目前手握台中、高雄等三...

一周盤前解析／成衣、鞋材 逢低承接

台股上周五（7日）追價買盤縮手，數終場收跌139點，收在22,576點。投顧法人表示，台股短線仍將持續震盪，留意逢低承接...

AI鏈 里昂正面看待

日前市場傳出輝達（NVIDIA）已削減2025年在台積電（2330）CoWoS產能預訂，里昂報告表示，輝達對CoWoS需...

廣運分割熱傳事業群

廣運（6125）董事會通過將「熱傳事業群」整併移轉至持股89.16%的子公司金運熱傳事業群，分割基準日訂於4月30日。同...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。