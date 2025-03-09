華碩、微星 擴大印度在地製造

看好印度IT市場持續增長，宏碁（2353）、華碩、微星、聯想等PC品牌廠均積極擴大「印度製造」量能。

宏碁在印度製造採雙軌並行策略，其自有工廠亦設於朋迪治里市，該廠生產桌機桌機超過20年，近年更開始在印度製造筆電、All-in-One電腦及平板。除了自行生產外，宏碁為了加速擴張印度市占率，已進一步擴大與當地製造商合作。

此外，宏碁旗下安圖斯科技2022年在印度設立分公司，去年順利拿下印度國營企業巴拉特重型電氣大型專案訂單，成功部署1,700餘台Altos BrainSphereTM P130 F9工作站。

華碩印度生產策略主要委託供應鏈夥伴，目前在印度除了一般消費性、商用PC外，也延伸到高價的電競機種。銷售產品線上，除了電競PC外，更擴大至電競手機ROG Phone系列、電競掌機ROG Ally等。

微星去年底宣布將於清奈建置位於印度的第一座製造廠，目前規畫兩款主流機款為MSI Modern 14及MSI Thin 15，並同步擴展當地零售通路。

聯想在印度設有自有工廠，預計未來三年供應印度市場的PC將達到全數在地製造。