光焱上櫃 兩天漲69%

櫃買中心再添新兵，光焱科技（7728）主要從事模擬光源、半導體光電轉換測試儀器及晶圓級光電檢測設備之設計、組裝與銷售業務，6日以承銷價220元上櫃掛牌，7日股價收在373元，掛牌以來相對承銷價漲幅高達69%，表現亮眼。

光焱科技2023年度合併營收為3.3億元，每股稅後純益（EPS）為6.62元；2024年前三季合併營收為2.9億元，每股稅後純益7.15元。

光焱科技成立於2009年，主要產品模擬光源可以精確控制不同光源光譜和照射條件，模擬出特殊環境下之光源照射；另外光電轉換測試系統則是用於精準量測並分析多種光感測器之光電轉換性能，可以加速研發流程並縮短產品開發時間，因此該公司產品之終端用戶多為科學研究機構及產業界研發單位，包括全球超過500個頂尖實驗室。

此外，光焱科技也已成功將產品從科研推展至產業應用，並將檢測階段前移至晶圓級，相較同業更能讓客戶在封裝前就掌握晶圓狀況，有效進行品質篩選，實現降低成本、增加效益的目標。展望後市，在AI、高速資料中心及電算光傳等各種趨勢帶動下，光焱科技作為光電檢測領域的先驅者，憑藉其創新技術和市場洞察力，有望在這波產業變革中扮演關鍵角色，成為一家耀眼的上櫃公司。

櫃買中心表示，我國電子產業之發展享譽全球，除投資人熟悉的電子代工大廠外，電子產業供應鏈中更有許多像光焱科技這樣的中小型隱形推手，光焱科技上櫃掛牌以後，將有利於提高公司知名度、籌集資金、吸引人才，增強公司競爭力，櫃買中心亦將持續推動更多優質企業進入資本市場，協助我國中小型企業善用資本市場力量提升能見度，期待未來有更多優質企業加入櫃買家族行列。