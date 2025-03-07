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華城、東元 選逾三個月

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
華城董事長許邦福。聯合報系資料照
華城董事長許邦福。聯合報系資料照

美國總統川普考量AI發展而帶來的電力需求，將加快能源開發需求中，華城（1519）、東元（1504）等重電族群營運可望受惠，權證券商建議，可利用價內外10%以內、有效天期三個月以上的認購權證，參與相關個股走勢。

市場法人指出，為了滿足美國在AI領域迅速增長的電力需求，並確保美國保持領先地位，川普簽署行政命令，成立「國家能源主導委員會（NEDC）」，主要是因AI工廠所需的電力預計將是當前需求的兩倍，NEDC將協調聯邦機構的能源政策，簡化能源許可、生產和分配流程，以加快能源開發速度。

根據美國能源部預測，2025到2035年間，美國的跨區域送電網絡容量將增長超過100%，這將推動變壓器需求以每年6%至7%的速度增長，將帶動相關線纜需求增加。

華城方面，2025年美國電力公用事業資本支出持續創高至2,027億美元，年增8.7%，海外變壓器價格受惠重電景氣延續維持高檔，今年營收262.8億元，年增30.1%，稅後純益56.1億元，年增32.4%，每股純益（EPS）19.5元。

此外，考量3月台電規劃召開電價審議委員會，若要讓台電財務上打平，平均電價要漲6.6%，參考華城在過去歷史台電電價上漲事件中，在電價上漲後的60天內漲幅較為明顯，具備題材激勵效果。

東元2024年9月取得伸昌電機57.2%股權，跨足69~161kv電力級變壓器業務，去年第4季開始貢獻營收。而伸昌電過去透過旗下子公司Sintra打入北美市場，目前主要出33~69kv以下的配電變壓器，市場看好今年將會持續成長。

在大馬達產品部分，東元有將近20%營收來自美國地區德州廠，是全美前三大馬達供應商，大多為提供油氣公司大馬達產品，為主要獲利來源之一，毛利約落在40~50%區間，高於公司平均毛利。

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