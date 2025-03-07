中傑掛牌首日站上200元

製鞋類股再添生力軍！製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（7）日掛牌上市，中傑去年出貨及營收均創新高，董事長劉安哲表示，目前客戶下單審慎樂觀，第1季接單金額與去年同期比較成長10%至15%，上半年訂單能見度無虞。

中傑昨天以128元掛牌上市，盤中高點來到225元，勁揚75.7%，終場以200元、上漲72元作收，漲幅56.2%，並躋身為製鞋類股股后，目前製鞋類股股王為來億-KY，昨天股價收在390元。

中傑去年合併營收269.80億元、年增18.7%，創歷史新高，前三季EPS 9.22元。