正隆2月合併營收年增19％ 3月更好

正隆（1904）昨（7）日公告2月合併營收為34.33億元，年增19.23％，今年累計合併營收65.24億元，年增0.23％。

正隆表示，由於2月份天數較少，且為傳統市場淡季，營收表現平淡。但相較1月春節紙廠停機情況，營收已有明顯回升，3月後則會恢復正常營運狀態，預期會再比2月好。

正隆表示，越南與台灣市場的營運已經回到正常水準，第1季能維持穩定成長，而中國大陸方面，則因為美國關稅問題與產業外移的影響，還有待觀察。

正隆去年投資24.98億元興建都更大樓供自用，預計今年6月動工，2030年完工。