快訊

台積電加碼投資美國 郭智輝：政府事前不知

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

柏文2月合併營收年增28% 寫同期最佳

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄報導

本土最大健身中心業者柏文（8462）昨（7）日公告2月合併營收為4.51億元，創同期歷史新高，月增率5.6%，年增率28.5%。該公司並指出，「新店動能」、「同店成長」及「會員二次消費增加」三箭齊發可為營運持續挹注新成長動能。

柏文表示，依據教育部體育署委託世新大學執行的「民國112年運動現況調查」資料顯示，各縣市民眾運動人口比例從2022年81.8%提高至2023年82.6%，愈來愈多民眾重視身體健康與運動成效，並將其融入日常生活之中，健身需求成長趨勢明確。

掌握此一趨勢，「健身工廠」展店更接近社區、更貼近生活，會員人數亦受惠健身需求日增，2022年5月起已連33個月增長，同步帶動2月營收再創同期新高。

延伸閱讀

豐泰去年每股純益5.94元 擬配發5.1元股息

東陽2月合併營收年增56%

材料2月合併營收年增54% 客戶需求旺

川湖2月營收月增8.6% 聯電2月合併營收月減8.1%

相關新聞

台塑四寶業績 年月雙升

台塑集團昨（7）日公布2月合併營收，受惠春節過後各地復工、補庫存及訂單增加影響，四大公司營收合計1,203.4億元，月增...

冠德去年賺逾一股本

冠德集團旗下冠德建設、根基營造昨（7）日公布2024年財報，雙雙繳出亮眼好成績，冠德建設去年稅後純益達55.51億元，年...

宏全2024年 EPS 9.8元 將大投資擴產

飲料包材製造龍頭宏全國際（9939）公布去年財報，受惠各地區市場需求提升，以及新產能持續開出，合併營收284.08億元、...

京城銀股息可能縮水

京城銀行（2809）日前股東臨時會通過併入永豐金控，合併倒數計時，今年股利發放也成為昨（7）日法說會焦點。京城銀指出，由...

中傑掛牌首日站上200元

製鞋類股再添生力軍！製鞋大廠中傑-KY（6965）昨（7）日掛牌上市，中傑去年出貨及營收均創新高，董事長劉安哲表示，目前...

正隆2月合併營收年增19％ 3月更好

正隆（1904）昨（7）日公告2月合併營收為34.33億元，年增19.23％，今年累計合併營收65.24億元，年增0.2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。