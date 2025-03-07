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福貞2月合併營收年增39% 訂單成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中報導

福貞-KY（8411）公布2月合併營收6.78億元、年增39.3%，除2月工作天數較去年同期增加，中國大陸終端消費市場亦穩健去化，帶動2月訂單成長。累計前二月合併營收14.97億元、年7.6%，為歷史同期新高。

福貞憑藉兩岸佈局八大生產基地，可生產多元罐型等優勢，加上中國降息降準政策逐步落實，迎來企業與消費者信心回溫，帶動前二月接單與出貨同步成長。

福貞表示，春節後盤點零售終端庫存，已與客戶了解預期需求，第1季的營運表現穩定。

福貞近年來持續擴大營運版圖，並致力於客製化罐型投入開發：陝西廠今年將積極維穩在手訂單及強化客戶關係，全年力拚損益兩平；專供飲料充填代工服務的永定廠，配合客戶需求已運作生產，替集團挹注營收。

特製罐型自去年營收比重約5%，今年受益於大容量罐型訂單導入，全年營收比重有望再攀升，有助提升毛利與整體獲利能力。

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