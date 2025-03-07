雷虎2月合併營收年增49% 新品出貨旺
無人機大廠雷虎科技（8033）受惠遙控地面載具新產品及無人機關鍵零組件開始出貨歐美市場，昨（7）日公布2月合併營收1.34億元，月增55.8%、年增49.4%，創單月同期新高；累計前二月合併營收2.21億元、年增5.6%。
雷虎科技表示，2月營收表現亮眼，主因去年北美地區景氣不佳，基期較低，加上今年北美醫療器材及遙控地面載具新產品大量出貨，另外無人機的馬達、飛控、速控及鏡頭等關鍵零組件開始出貨所帶動。
雷虎科技參加在德國舉行的「2025 Xponential Europe歐洲海陸空無人載具及自駕系統產業鏈展」，發表全新美國製造，且符合NDAA規範的高性能FPV軍事用無人機的飛控、變速器等關鍵零組件，受到高度矚目。
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