豐泰2024年 EPS 5.94元 國精化2.25元

製鞋大廠豐泰（9910）昨（7）日公布去年合併財報，合併營收874.87億元，稅後淨利58.69億元、年增17.9%，每股稅後純益5.94元，董事會通過每股擬配發5.1元現金股利，配發率85.8%，以昨天收盤價135元計算，現金殖利率3.77%。

豐泰董事會昨天並通過，因應集團營運成長所需，豐泰廠區擴建開發中心建築工程案，建築工程預計投入18億元。

製鞋產業景氣復甦，不過身為Nike主要代工廠的豐泰，營運表現相對較弱，1月自結合併營收69.49億元、年減6.2%，稅後淨利3.87億元、年減40.0%，每股稅後純益0.39元。法人指出，目前Nike進入營運調整期，預期要到今年下半年以後才會明朗。

國精化（4722）昨（7）日公告去年財報，全年獲利2.25億元，年增34.4%，每股純益為2.25元，公司董事會並通過股息配發案，擬配發現金股利1.4元，以收盤價71.5元估算，現金殖利率2%。