伸興2024年 EPS 6.81元 富宇6元
家用縫紉機製造龍頭伸興工業（1558）昨（7）日公布去年合併財報，合併營收83.37億元，稅後淨利4.53億元、年增78.9%，每股稅後純益（EPS）6.81元，董事會通過每股擬配發6元現金股利，配發率達88%，以昨天收盤價111.5元計算，現金殖利率5.38%。
伸興表示，去年整體出貨台數年增約11.7%，稼動率顯著提升，是毛利率提升關鍵因素；加上高階機種出貨量成長，高毛利機種比重提高，以及公司將生產重心向越南廠區集中，提升製造效率與強化供應鏈管理，帶動整體獲利能力提升。
伸興公布2月合併營收6.01億元，月減23.3%、年增35.7%；累計前二月合併營收13.84億元、年增21.4%。
富宇地產去年合併營收62.69億元，稅後淨利7.09億元，每股稅後純益達6元，優於前一年的2.24元，董事會通過每股擬配發1.8元現金股利，配發率30%，以昨天收盤價72.2元計算，現金殖利率2.49%。
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