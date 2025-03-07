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北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

龍德2024年 EPS 6.25元 台航3.08元

經濟日報／ 記者吳秉鍇黃淑惠／高雄、台北報導

龍德造船（6753）昨（7）日公告去年財報，全年交出稅後純益7.06億元成績，年增22.9%，每股純益（EPS）為6.25元。該公司董事會並通過股息配發案，擬配發現金股利1.25元，以收盤價116元估算，現金殖利率近1.1%。

展望未來業務方面，龍德造船獲詢價業務機會共計52案，總金額為429億元；其中，屬於招標階段的有42案，總額約214億元；預算編列階段的有十案，總額約215億元，船舶種類以軍用艦艇最多，其次為公務船、工作船等。

台航昨（7）日公布獲利，去年即便沒有來自轉投資陽明的高額股利挹注，在本業成長下推升稅後純益達到12.83億元，獲利年減幅度22%，每股稅後純益為3.08元。

法人看好台航2025年又有陽明豐厚的股利挹注可期，再加上本業散裝船需求看俏，2025年營運出現想像空間。

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