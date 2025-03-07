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營運重返成長軌道 法人調高這檔工業電腦股目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

工業電腦廠研華（2395）隨終端客戶庫存消化告一段落，訂單出貨比（B/B Ratio）已連續三季大於一，投顧法人看好今、明年營運可望重返成長軌道，維持「增加持股」投資評等，並調高目標價逾二成幅度。

雖然客戶下單動能仍顯保守，但已見到逐季好轉跡象，研華去年第4季B/B Ratio為1.12，連續六季回升，連三季大於一，訂單金額5.68億美元，改寫2022年第4季以來新高紀錄。

法人預期，隨總體經濟環境不確定因素淡化，研華2025年有機會在新專案帶動下，B/B Ratio逐步回升至歷史平均水準1.1倍以上。

展望今、明年營運，大型本國投顧預估研華營收將分別年增22%、16%，達731億元、846億元，主要在於美國及歐洲訂單能見度高，今年第1季預估均將達到高雙位數成長。

另一方面，受惠ARM Based產品線發展迅速，研華邊緣AI營收占比自2023年的4%大幅提高至2024年的 9%，預估2025年超越15%機會不小；研華已打入超過20家中國大陸、美國、日本、韓國等人形機器人供應鏈，部分客戶2025 年即可量產，全年出貨量可望達上千台。

研華 美國

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