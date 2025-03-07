京城銀行（2809）日前股東臨時會通過併入永豐金控，合併倒數計時，今年股利發放也成為昨（7）日法說會焦點。京城銀指出，由於分派2024年盈餘、配發股利上，考量因素因合併變得更複雜，所以目前無法確定是否維持去年50%以上的股利配發率。法人評估，京城銀今年配發率與現金股息恐會比去年縮水。

京城銀昨天法說會，法人關注股利政策，京城銀表示，因為合併條件含權息，所以股利發放會影響到合併對價調整，考量因素較複雜，因此股利確定以及除息、發放日程都會往後延。京城銀預定6月26日召開股東常會，比往年要晚一個月以上，這表示除息交易與股息發放日也跟著延後，討論股利的董事會可能在5月中。

京城銀高層表示，由於規劃京城銀與永豐金控合併的股權轉換日，希望可以落在10月。如此則依照京城銀股東會時程估算，對京城銀股東來說，除息交易、實際股息入帳的時間，會和合併基準日的距離拉近，股東領到股息之後，再等合併拿到轉換的現金和股票所需的時間，不用等太久。