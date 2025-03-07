快訊

事前不知情？台積電投資美國千億元 郭智輝曝「大家都不知道」

川普再傳下重手！烏克蘭被斷軍援情報後 商業衛星影像也沒了

小米Xiaomi 15系列開賣寵粉！Xiaomi 15 Ultra送6千元贈品 價格、優惠資訊一次看

晶睿拓展歐洲教育市場 2月營收年增39%

中央社／ 台北7日電

安防品牌晶睿通訊今天公布2月合併營收新台幣5.76億元，較去年同期成長39.4%；1至2月累計合併營收12.53億元，年增30.9%。

晶睿說明，代工事業持續穩定出貨，品牌事業在亞太、歐洲和日本市場表現突出，其中在歐洲，成功拓展教育市場，與比利時KA Beveren運動學校合作，導入人工智慧（AI）安防解決方案，即時偵測校園異常事件，監測範圍全方位覆蓋校區，確保無死角的治安保障，有效保護學生與教職員的校園安全。

晶睿表示，美國是主要市場，近日有對等關稅議題，現行評估直接影響不大，將持續密切關注政策發展，審慎因應。

另外，安防廠奇偶科技日前公布2024年合併營收11.98億元，年減5.2%；因全年匯兌利益與金融資產投資利益上揚，使業外收入大增，歸屬於母公司淨利為6.25億元，年增117.7%，基本每股盈餘7.20元。

晶睿 營收

延伸閱讀

供應鏈重組驅動 睽違24年美國重返台灣第1大出口市場

麗清營收／2月5.40億元、年增7.58％ 刷新歷年同期新高

致伸營收／2月51.2億元、月增21% 為同期新高

通膨真的消風了？2月CPI大降至1.58% 創四年最低

相關新聞

緯創營收／2月1027億元 年月雙增、續創歷史同期新高

代工大廠緯創（3231）2月營收達1027.14億元、月增13.1%、年增26.7%，AI伺服器動能續強「淡季不淡」，合...

緯穎2025年資本支出達180億元 主要用於「各廠區擴廠」

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日受邀參加花旗舉辦之法人說明會，財務長陳昌偉也親自出馬，對外說...

聯強營收／2月282億元 較去年同期增4%

聯強（2347）今年2月份合併營收為282億元，較去年同期略增4%。累計前兩個月營收為574億元，則呈年減16%。

研華營收／2月52.95億元 年增37.31%

研華（2395）7日公布2025年2月份合併營收為新台幣52.95億元，較去年同期營收38.56億元年增37.31%。累...

廣達營收／2月1,505億元、年月雙增！續創歷史同期新高

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於7日公布2月合併營收1505.65億元，月增5...

緯穎營收／2月465.17億元、年增91.2%創新高 客戶需求續強

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日公布2月單月合併營收465.17億元、月增24%、年增91.2%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。