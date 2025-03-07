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玉晶光2024年 EPS 38.35元 配息18元

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日召開董事會，通過去年度稅後純益43.23億元，年增40.7%，為歷史新高，每股純益（EPS）38.35元。去年度擬配息18元，配發率46.9%。

玉晶光昨天股價收456.5元，下滑19元，三大法人同步賣超。玉晶光去年營收231.8億元，年增6.9%；營業利益47.55億元，年增15%，同步改寫新高；業外匯兌收益5.78億元，貢獻每股獲利約5.13元。

玉晶光2月營收13.89億元，月增31.8%，年增4.6%。前二月營收34.28億元，年增4.62%。玉晶光表示，3月需求有增加，惟最後實際營收仍要看實際生產及出貨。

玉晶光董事長陳天慶日前看好今年營運展望，因今年新機種、新產品比去年多，且更多規格向上升級，對今年營運樂觀看待，但仍視客戶拉貨及國際局勢而定。

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