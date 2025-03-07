研華2月營收年增37% 融程電成長0.9%

工業電腦廠研華接單逐步回溫，今天公布2月合併營收新台幣52.95億元，月減7.6%，年增37.3%。融程電因交貨時程遞延，2月合併營收2.11億元，月減25%，年增0.9%。

研華發布新聞稿說明，2月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國、台灣及新興市場表現佳，分別年增16%、31%、61%、40%及22%；日本與韓國為個位數年增。

就事業群表現而言，研華2月智能服務事業群營收年增70%，智能系統事業群及物聯網自動化事業群分別年增38%及30%；嵌入式事業群整體年增23%，應用電腦事業群年增13%。

融程電今年前2個月累計營收約4.92億元，年增11.7%，改寫歷年同期新高，看好全年營運與獲利成長動能明確。