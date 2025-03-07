快訊

精舍命案死者家屬近千字聲明 信徒每月被要求繳護持金動輒數百萬

賴清德曾參訪！技術長嘆「抓耙仔到處都是」 雲云老董疑預謀砍死他

金像電營收／2月38.61億元創歷史新高紀錄 月增8.2%、年增47.3%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

印刷電路板廠商金像電（2368）7日公告今年2月營收達38.61億元，月增8.2%、年增47.3%，創歷史新高紀錄。累計前兩月營收為74.3億元，年成長23.3%。

針對金像電今年的營運，法人預估，該公司的客戶囊括四大雲端服務供應商（CSP），尤其兩大雲端客戶訂單力道強勁，再加上今年於網通領域部分，高階400G交換器板占比提升、800G也會成長，有望推動營收增長，同步使得金像電本身的高階產品良率逐漸改善，對毛利率將有所挹注。

值得注意的是，法人指出，金像電是AWS Trainium 2伺服器的UBB 多層板的主要供應商，推估去年第4季到今年第2季，其PCB季出貨量將從5-6萬片，一路提升到25-30萬片以上，呈現逐季成長的趨勢。目前金像電的UBB訂單能見度已延續至2025年第2季，正向看待金像電將持續受惠於亞馬遜與其他美系CSP對 AI ASIC伺服器的需求成長，為業績增添龐大柴火。

營收 金像電

延伸閱讀

博通財測、展望優於預期 力抗台股亂流聚焦點

阿里AI大模型效能大躍進 「通義千問」新版本性能優於DeepSeek

聯邦台灣50 低費率誘人

PCB 供應鏈 營運看俏

相關新聞

緯創營收／2月1027億元 年月雙增、續創歷史同期新高

代工大廠緯創（3231）2月營收達1027.14億元、月增13.1%、年增26.7%，AI伺服器動能續強「淡季不淡」，合...

緯穎2025年資本支出達180億元 主要用於「各廠區擴廠」

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日受邀參加花旗舉辦之法人說明會，財務長陳昌偉也親自出馬，對外說...

聯強營收／2月282億元 較去年同期增4%

聯強（2347）今年2月份合併營收為282億元，較去年同期略增4%。累計前兩個月營收為574億元，則呈年減16%。

研華營收／2月52.95億元 年增37.31%

研華（2395）7日公布2025年2月份合併營收為新台幣52.95億元，較去年同期營收38.56億元年增37.31%。累...

廣達營收／2月1,505億元、年月雙增！續創歷史同期新高

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於7日公布2月合併營收1505.65億元，月增5...

緯穎營收／2月465.17億元、年增91.2%創新高 客戶需求續強

緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日公布2月單月合併營收465.17億元、月增24%、年增91.2%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。