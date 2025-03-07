金像電營收／2月38.61億元創歷史新高紀錄 月增8.2%、年增47.3%

印刷電路板廠商金像電（2368）7日公告今年2月營收達38.61億元，月增8.2%、年增47.3%，創歷史新高紀錄。累計前兩月營收為74.3億元，年成長23.3%。

針對金像電今年的營運，法人預估，該公司的客戶囊括四大雲端服務供應商（CSP），尤其兩大雲端客戶訂單力道強勁，再加上今年於網通領域部分，高階400G交換器板占比提升、800G也會成長，有望推動營收增長，同步使得金像電本身的高階產品良率逐漸改善，對毛利率將有所挹注。

值得注意的是，法人指出，金像電是AWS Trainium 2伺服器的UBB 多層板的主要供應商，推估去年第4季到今年第2季，其PCB季出貨量將從5-6萬片，一路提升到25-30萬片以上，呈現逐季成長的趨勢。目前金像電的UBB訂單能見度已延續至2025年第2季，正向看待金像電將持續受惠於亞馬遜與其他美系CSP對 AI ASIC伺服器的需求成長，為業績增添龐大柴火。