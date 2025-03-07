旺宏營收／2月18.94億元 月減4.95%、年增9.28%

記憶體業者旺宏（2337）7日公告今年2月營收18.94億元，月減4.95%、年增9.28%；累計前兩個月營收為38.87億元，年增6.56%。

觀察近期營運，旺宏表示，ROM產品主要供應遊戲機市場，然而主力客戶任天堂的新機原本預計2025年2月推出，但已確定遞延至6月，相關業務回溫時間仍待觀察。

在NOR Flash部分，旺宏指出，主要用於開機程式碼儲存，現階段基本需求穩定，預計2025年將回歸成長軌道；車用市場則因汽車銷售趨緩，特別是經濟型車款影響，導致NOR Flash在車用市場的價格與需求仍受壓抑。

旺宏進一步說，2024年存貨跌價損失高達50億元，相對嚴重影響毛利率與財報表現，當前公司庫存仍高達134億元，所以2025年的首要目標即為大幅降低庫存，並希望隨著存貨去化，能回沖部分跌價損失，改善損益表現。