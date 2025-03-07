光聖2024年 EPS 14.3元 配息8.6元
光通訊廠光聖（6442）董事會昨（7）日通過2024年財報，受惠美系資料中心客戶需求暢旺，全年稅後純益達10.58億元，較2023年大增5.3倍，創新高，每股純益14.3元，董事會並決議去年盈餘每股擬配發8.6元現金股利，也締新猷，配發率達六成，以昨日收盤價計算，現金殖利率約1.78%。
光聖去年第4季合併營收25.01億元，季增52.4%，年增3.03倍；毛利率54.13%，季減9.17個百分點，年增7.63個百分點；稅後純益4.32億元，季增66.8%，年增15.6倍，每股純益5.78元。
光聖去年營收64.1億元，年增1.45倍；毛利率55.62%，年增20.07個百分點；稅後純益10.58億元，年增5.3倍，每股純益14.3元。
展望2025年，光聖看好美系資料中心大廠光被動產品需求持續樂觀，今年目標營收維持成長雙位數百分比，連接器與光主動元件兩大產品線需求可望恢復成長。
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