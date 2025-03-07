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北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

力成、華泰接單加溫

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
力成董事長蔡篤恭。聯合報系資料照
力成董事長蔡篤恭。聯合報系資料照

記憶體廠威騰（WD）旗下的Sandisk傳開出漲價第一槍，NAND Flash市場有望重迎回溫商機，連帶讓NAND Flash及控制IC等封測將全面看升。法人預期NAND Flash封測供應鏈的力成（6239）、華泰及SSD代工廠廣明後續接單動能可望衝刺向上。

WD旗下NAND Flash廠Sandisk於美國時間6日宣布，4月1日調升所有產品報價10％。

業界指出，三星、美光、SK海力士及鎧俠等記憶體原廠2023年底就開始調節NAND Flash產能供給，平均每季至少減產一成以上，今年第1季將有望迎來近兩年來的市場谷底，第2季市場價格將開始重新回溫。

先前消費性市場需求疲弱，連帶影響OEM／ODM廠的備貨需求大減，衝擊通路商及模組廠對記憶體原廠的下單力道，自然也就影響到記憶體封測供應鏈的產能利用率，一度更有記憶體封測廠的產能利用率降到五成左右的低檔，顯示NAND Flash市場先前的寒冬使大多機台都面臨閒置狀況。

隨著NAND Flash市況開始逐步回溫，法人預計，通路商、模組廠等相關NAND Flash供應鏈的備貨力道將會開始重新加強，使NAND Flash晶圓及SSD控制IC的封測需求開始明顯看增，力成、華泰等記憶體封測廠後續產能將可望回到八成以上的高水位。

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