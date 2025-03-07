快訊

北部溼冷明起大回暖 吳德榮：下周末鋒面挾雷雨恐寒流襲台

亞光四引擎助攻營運

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北報導

亞光（3019）董事長賴以仁昨（7）日表示，看好今年營運來自數位相機（DSC）、無人機／運動相機、手機稜鏡及瞄準器四大動能驅動，全年營收有望優於去年，整體產品朝高階化發展，毛利率有望不輸去年18.6%水準。法人估計，亞光全年營收看增16%，挑戰267億元。

亞光昨天召開法說會，釋出以上營運展望，針對車載鏡頭，賴以仁表示，因為關稅議題變數，目前下半年仍不明確，但是3月到第2季訂單都沒問題，估計今年車載應用持平去年。亞光去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%。

法人點名亞光為特斯拉供應鏈之一，車載產品擴及日本、歐洲等客戶，賴以仁表示，2026年車載鏡頭也逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。法人關注亞光在機器人應用的擴展，賴以仁表示，客戶涵蓋歐美等市場，但都在試做階段，未正式量產。

法人關注手機稜鏡進展，賴以仁表示，今年因高階手機搭載稜鏡增加，估計今年稜鏡營收將增加2億元至8億元。

延伸閱讀

SpaceX星艦第8次試射又失敗！爆炸解體恐影響航班 急設碎片應變區

內燃機死忠車迷的悲報：Mercedes-AMG C63往後將不搭載V8引擎！

亞光2024年 EPS 5.79元 16年最佳

亞光財報／去年獲利改寫2008年來新高 每股純益5.79元

相關新聞

彭博：聯發科營收 三年看增四成

聯發科在世界行動通訊大會（MWC）展現轉向手機以外領域的企圖心。彭博分析師看好，聯發科正進入新的成長階段，未來三年除了發...

玉晶光2024年 EPS 38.35元 配息18元

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（7）日召開董事會，通過去年度稅後純益43.23億元，年增40.7%，為歷史新高，每股純益...

廣宇搶眼 2月營收不淡

廣宇（2328）昨（7）日公布2月營收18.04億元，年增59.59%，月增0.12%，淡季不淡，今年前兩個月營收36....

閎康2024年 EPS 10.39元 獲利成長

半導體檢測大廠閎康（3587）公布2024年財報，營收51.1億元，年增6.27%、營業毛利16.81億元，毛利率32....

世界2月營收月增16%

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（7）日公告2月業績，黃惠蘭副總經理暨財務長黃惠蘭表示，受惠於晶圓出貨量增加挹注．單月營...

偉詮電換股合併陞達科

IC設計廠商偉詮電（2436）與風扇驅動IC廠陞達科技昨（7）日共同舉行重大訊息記者會，兩家董事會通過換股合併事宜。偉詮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。