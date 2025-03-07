亞光（3019）董事長賴以仁昨（7）日表示，看好今年營運來自數位相機（DSC）、無人機／運動相機、手機稜鏡及瞄準器四大動能驅動，全年營收有望優於去年，整體產品朝高階化發展，毛利率有望不輸去年18.6%水準。法人估計，亞光全年營收看增16%，挑戰267億元。

亞光昨天召開法說會，釋出以上營運展望，針對車載鏡頭，賴以仁表示，因為關稅議題變數，目前下半年仍不明確，但是3月到第2季訂單都沒問題，估計今年車載應用持平去年。亞光去年車載鏡頭出貨量達1,099萬顆，年增63%，營收占比14%。

法人點名亞光為特斯拉供應鏈之一，車載產品擴及日本、歐洲等客戶，賴以仁表示，2026年車載鏡頭也逐步由800萬畫素朝1,200萬畫素升級。法人關注亞光在機器人應用的擴展，賴以仁表示，客戶涵蓋歐美等市場，但都在試做階段，未正式量產。

法人關注手機稜鏡進展，賴以仁表示，今年因高階手機搭載稜鏡增加，估計今年稜鏡營收將增加2億元至8億元。