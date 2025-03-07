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偉詮電換股合併陞達科

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

IC設計廠商偉詮電（2436）與風扇驅動IC廠陞達科技昨（7）日共同舉行重大訊息記者會，兩家董事會通過換股合併事宜。偉詮電將發行新股予陞達科技股東，換股比率為偉詮電普通股1.6股換陞達科1股普通股，依6日偉詮電收盤價55.6元和陞達科74.3元計算，溢價幅度近兩成，陞達科將成偉詮電100%持有之子公司。

偉詮電在2022年7月時公開收購陞達科51.04%股權，當時溢價幅度達14.26％，為第一階段整併，經過兩年多合作，雙方結合研發資源、產品組合、銷售渠道、與後段運營，初步綜效已顯現，第二階段全數併入，陞達科技為子公司，雙方將聯手搶進資料中心及5G市場。

陞達科董事會將在5月26日召開股東會表決股權轉換案，股東會通過後再經相關主管機關核准並訂定轉換日期，目前股份轉換基準日暫定為9月8日。

偉詮電是國內類比與混合訊號／數位IC設計廠商，產品線應用於視訊、電源、遊戲機及USB、消費性電子等產業晶片，去年營收30.95億元。陞達科技成立於2000年，主要從事風扇馬達驅動控制IC的設計與銷售，去年營收4.66億元。

偉詮電昨公告去年營運成果，全年營收30.95億元，年成長7.2%，稅後純益2.76億元，年增32%，每股純益1.57元；2024年第4季營收8.37億元，季減1.18%、年增5.42%，單季獲利8,400萬元，季增460%、年增342.11%，每股純益0.48元。

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