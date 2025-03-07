廣宇搶眼 2月營收不淡

廣宇（2328）昨（7）日公布2月營收18.04億元，年增59.59%，月增0.12%，淡季不淡，今年前兩個月營收36.06億元，年增31.77%，人工智慧（AI）伺服器今年下半年大量出貨，法人預估業績今年可望成長兩成。

廣宇前兩個月營收表現不錯，主要是消費性產品回溫，加上美國課徵關稅讓客戶提前拉貨。

展望今年，AI伺服器與機器人強勁成長，加上消費性電子產品訂單回升，今年業績可望兩位數成長。網通產品占營收比重可望由去年的15.8%到今年倍增，AI伺服器與交換器將是今年成長最強勁的產品。

廣宇2024年產品營收占比分別為消費性電子占48.5%、網通產品占15.8%、工控產品占14.12%、車用產品占20.6%、醫療產品占0.98%。

在機器人產品方面，廣宇主要出貨托鏈線束給Tier 1廠商，再出貨給ABB、安川（Yaskawa）和庫卡（Kuka）等AI機器人廠商。工控產品部門去年業績增長，因機器人托鏈線束擴大出貨，今年希望擴大產品線，提升出貨單價。

在AI伺服器方面，廣宇目前先做伺服器組裝（L10），進一步提升到零組件，例如PCB，以提升毛利率，同時提高出貨工控產品與醫療產品比重。

廣宇母公司鴻海出貨給微軟、Google、亞馬遜等雲端服務供應商，出貨產品是輝達GB200。許多歐洲、日本與非美國地區有很多中小型客戶，廣宇也努力爭取訂單，整個伺服器市場很大，供應鏈也因應美中貿易戰而分散，廣宇現正透過馬來西亞廠、以及擴增泰國廠的產能，來爭取更多訂單。