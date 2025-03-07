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寒舍財報／每股盈餘5.39元創歷史新高 每股配息1元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

寒舍（2739）7日召開董事會，通過去年財報，全年合併營收50.33億元，年增4.18%、稅後淨利4.94億元，年增19.21%，每股盈餘5.39元，全面刷新歷史新高紀錄。董事會並通過去年盈餘分配，每股擬配息1元，包含盈餘分配之現金股利0.64元、資本公積發放之現金股利0.36元。以今日收盤價53.7元估算，股息殖利率1.86%。

寒舍去年第4季單季合併營收14.01億元，季增24.29%、年增1.34%，連續三季創新高，單季稅後淨利0.64億元，較上季由虧轉盈，但年減60.33%，每股盈餘0.7元。寒舍解釋，主要是金融資產評評價較前一年同期減少所致。另，寒舍去年每股盈餘雖創新高，但股息配發率偏低，公司表示，主要是疫情期間虧損剛彌補完。

寒舍表示，2024年營運成長主要受惠於國際旅遊需求回溫及餐飲市場內需成長，旗下台北喜來登大飯店客房業績表現突出，全年平均住房率提升6.04%，平均房價成長11.65%，其中美國籍旅客入住數較去年成長33.38%，連帶拉升整體平均房價成長。位於信義區的台北寒舍艾美酒店全年平均房價達9,803元，較2023年增長2%，躍居台北觀光飯店房價亞軍。

展望2025年，寒舍將持續拓展國際市場，台北喜來登2月亦有承接首檔印度獎勵旅遊大團，近800位印度旅客來台體驗食、宿、遊、購多重台灣魅力，為集團住房營收進補。寒舍並積極布局企業春酒、母親節等關鍵檔期，推動上半年業績成長。此外，旗下多家飯店已接獲2026年初婚宴訂單，並計劃推出會議及外燴等客製化方案，以拓展宴會市場，進一步挹注營運動能。

寒舍 房價

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