光聖財報／去年獲利大增逾五倍創新高 每股大賺14.3元

光通訊廠光聖（6442）董事會7日通過去年財報，受惠美系資料中心客戶需求暢旺，全年稅後純益達10.58億元，較2023年大增5.3倍，創新高，每股純益14.3元，董事會並決議去年盈餘擬配息8.6元，也寫新高紀錄，配發率達六成。

光聖去年第4季合併營收25.01億元，季增52.4%，年增3.03倍；毛利率54.13%，季減9.17個百分點，年增7.63個百分點；稅後純益4.32億元，季增66.8%，年增15.6倍，每股純益5.78元。

光聖去年營收64.1億元，年增1.45倍；毛利率55.62%，年增20.07個百分點；稅後純益10.58億元，年增5.3倍，每股純益14.3元。

光聖董事會並通過擬辦理私募普通股、特別股或私募國內可轉換公司債，以充實營運資金及償還銀行借款，其中私募普通股、特別股於不超過2,000萬股額度內辦理，私募國內可轉換公司債得轉換之普通股股數，於前述2,000萬股範圍內，依私募當時之轉換價格計算之。

展望2025年，光聖看好，美系資料中心大廠光被動產品需求持續樂觀，今年目標營收維持成長雙位數百分比，預期除光被動元件產品外，連接器與光主動元件兩大產品線需求可望恢復成長，助威營運向上。