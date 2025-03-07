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北市信義區上億科技公司爆命案！技術長發文吐不滿 負責人砍死他

信錦去年稅後淨利10.21億創高 擬配息5.5元

中央社／ 台北7日電

軸承廠信錦今天公布2024年財報，營收新台幣94.04億元，年增7.2%，重回成長軌道；歸屬母公司淨利10.21億元，更比2023年大幅成長59%，創歷史新高，每股純益7.13元。

信錦今天董事會通過每股擬配發現金股息5.5元，股利配發率77.1%，對照今天收盤股價103元，現金殖利率5.33%。

信錦2024年毛利率29.1%，創公司掛牌以來最佳成績，比起2023年的22.1%大幅拉升7個百分點。公司說明，毛利率提高主要來自生產效率提升，及產品組合優化，其中顯示器相關產品穩健成長，另外公司去年新打進低軌衛星產品供應鏈，有效挹注獲利動能。

信錦今天也公告2月營收7.14億，年增率達31.7%；累積今年前2月營收15.01億，年增14.3%，皆維持成長態勢。

展望2025年，信錦表示，在電競、商用電腦及AIPC需求帶動下，產業預期仍將溫和成長，惟面臨全球政經局勢高度不確定性的挑戰，信錦將持續擴大既有產品滲透率，並增加新客戶布局、開發新應用領域、增加東南亞投資，以應對市場的快速變化，滿足客戶需求。

毛利率 營收

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