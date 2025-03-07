玉晶光財報／去年每股盈餘38.35元 看好智慧眼鏡銷售量提升
玉晶光（3406）公布113年營業收入231.86億元，營業毛利80.57億元，稅前淨利59.24億元，本期淨利43.37億元，歸屬於母公司業主淨利43.23億元，基本每股盈餘38.35元。玉晶光前三季每股盈餘即達30.73元，已賺贏112年的27.25元。
玉晶光114年2月合併營收13.89億元，月減31.82%、年增4.62%。
玉晶光近年深耕AR／VR等應用，是Meta發展AI終端硬體關鍵夥伴。玉晶光總經理郭英理日前表示，看好智慧眼鏡銷售量有望因AI功能而提升，並進一步帶動未來擴增實境（AR）產品發展。
玉晶光7日股價收低4%、報456.5元，短均盡失，成交量增至4,200張，累計本周下跌4.3%。
籌碼面上，7日三大法人賣超1,090張，包括外資止步連4買、轉賣超613張、投信賣超328張、自營商賣超149張；累計本周，三大法人賣超1,433張，包括外資賣超229張、投信賣超1,152張、自營商賣超52張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言