致伸營收／2月51.2億元、月增21% 為同期新高

致伸（4915）7日公布2月合併營收51.2億元，較去年同期營收年增59%，亦較上月月增21%，創下同期新高。累計今年前兩個月營收93.6億元，較去年同期營收86.5億元，年增率8%。

致伸表示，公司積極朝利基型及高附加價值產品發展，持續優化產品組合，帶動毛利率逐年成長，今年可望再進一步提升。2月營收受惠於PC客戶因應川普關稅影響，提前拉貨，加上AIoT產品出貨增長及專業聲學需求回溫，帶動營收呈現強勁年增及月增表現。

隨著Edge AI加速AI普及與多元應用，致伸以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，整合視覺、聽覺與人機介面技術，擴大 Edge AI 在不同場景的應用範疇，如公共安全（Public Safety）設備與AI 智慧安控，並在AI視訊會議及車用電子等領域深耕，耕耘多年的新專案將陸續貢獻營收。致伸致力於將前瞻技術轉化為創新應用，並充分發揮集團優勢，在視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域深耕，強化市場競爭力，為未來奠定成長基礎。

致伸董事會近期決議通過股利分派，擬配發每股現金股利4.2元，股利配發率達75%，現金股利及股利配發率均創新高。