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緯穎2025年資本支出達180億元 主要用於「各廠區擴廠」

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
緯穎。記者吳康瑋／攝影
緯穎。記者吳康瑋／攝影

代工大廠緯創（3231）旗下伺服器子公司緯穎（6669）7日受邀參加花旗舉辦之法人說明會，財務長陳昌偉也親自出馬，對外說明團隊2025年最新的營運概況。陳昌偉表示，2月營收創單月歷史同期新高，主要受惠於一般伺服器和AI伺服器持續攀升的營收貢獻，而緯穎2025年資本支出預估為180億元，除了用於高雄路竹廠、墨西哥廠區的擴建需求外，也將重點投入到台南新廠、美國新廠的興建使用。

陳昌偉表示，緯穎2月單月合併營收為465.17億元、月增24%、年增91.2%，創下單月歷史同期新高紀錄，而合併前2個月營收達840.23億元、年增94.9%，受惠主客戶需求強勁，表現亮眼、淡季不淡。陳昌偉解釋，緯穎去年第4季拿到這麼大的成長，主要因客戶訂單數量同步大增導所致，展望未來，緯穎對2025年前景基本上保持樂觀，對市場需求的成長也樂觀看待。

據悉，緯穎旗下「通用型伺服器」專案業務的成長動能，也已有明顯回溫，隨著「AI伺服器」產品線出貨動能轉強，也讓緯穎持續繳出亮眼的好成績。緯穎已公布去年第4季營收1156.14億元、年增97.5%；毛利率9.4%、年減1.6個百分點；營益率7%、年減0.9個百分點；淨利率6.1%、年增0.1個百分點；每股盈餘37.92元，主要受惠於通用伺服器與AI伺服器需求旺盛，單季營收獲利盈餘均創歷史新高。

根據緯穎公布資料顯示，去年全年營收達到3605.41億元、年增49.0%，而每股盈餘則達到126.57元，陳昌偉強調，雖然團隊去年第4季一般伺服器的營收占比仍高於AI伺服器，不過AI伺服器的占比也已接近50%了，他認為，市場對一般伺服器及算力需求的增長，也將會進一步再帶出更多外界對AI伺服器產品的需求，而緯穎在資本支出的使用上，其實占最大的部分，是用於「人力成本」、以及「購入材料」這2個部分這

陳昌偉強調，「產線要有充足的人力，才能順利的開發出新專案，而新專案出爐之後，則就必須要盡快將材料購買進來」，而透過這個流程的來回運作，也才能讓整個產線都順利的轉動起來，而長期來說，緯穎目前在旗下墨西哥、北美、馬來西亞跟捷克都一直有在做這方面（技術研發、專案升級）的投資，而未來團隊也都會持續投入，並視市場的實際變化來做動態調整。

伺服器 緯穎

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