研華營收／2月52.95億元 年增37.31%

研華（2395）7日公布2025年2月份合併營收為新台幣52.95億元，較去年同期營收38.56億元年增37.31%。累計研華前二月合併營收達110.28億元，較去年同期營收88.45億元，年對年增長24.68%。

2月營收以區域別來看，北美、歐洲、中國大陸、台灣及新興市場表現佳，較去年同期分別增長16%、31%、61%、40%及22%；日本與韓國亦為個位數年增。

事業群表現而言，智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)年增70%，智能系統事業群 (Intelligent System Sector, iSystem)及物聯網自動化事業群(IoT Automation Sector, iAutomation)年對年分別增長38%及30%；嵌入式事業群 (Embedded Sector)整體年增23%，其中以嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )成長29%，而應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增13%，各事業群表現皆突出。

累計前二月營收來看，區域別表現以北美、歐洲及新興市場表現較佳，年對年分別增長20%、26%及39%；中國大陸與日本為個位數年增。而台灣及韓國則較去年同期個位數衰退。

事業群表現方面，智能服務事業群 (Intelligent Service Sector, iService)年增54%；智能系統事業群 (Intelligent System Sector, iSystem)及物聯網自動化事業群 (IoT Automation Sector, iAutomation)年對年分別增長27%及14%；嵌入式事業群 (Embedded Sector)整體年增12%，其中嵌入式運算與周邊系統 (Embedded IoT Group, EIoT )成長13%、應用電腦事業群 (Applied Computing Group，ACG)年增10%。