廣達營收／2月1,505億元、年月雙增！續創歷史同期新高

代工大廠廣達（2382）近年搭上AI題材的順風車，帶動整體走勢續強，公司於7日公布2月合併營收1505.65億元，月增5.6%、年增78.6%，淡季不淡，且創下單月歷史同期新高，合併2個月營收2930.71億元，年增達86.4%、續繳亮麗表現。而團隊近日宣布，為因應快速成長的業務需求、持續拓展研發能量，正式發出「高薪英雄帖」大舉徵才，預計在2025年號召逾千名AI生力軍加入，共同放大台灣的科技實力，逐鹿AI世紀。

據悉，廣達旗下AI伺服器動能在這兩年來持續升溫，而隨著全球AI資料中心商機的持續增強，外界也看好，團隊今年AI伺服器出貨量有望維持三位數成長，且占整體伺服器營收比重將進一步提升至70%。事實上，廣達旗下2025年第1季新架構AI伺服器將於下旬開始出貨，整體動能將優於去年第4季，顯示客戶需求持續強勁，持續擴大AI基礎建設投資。而廣達董事長林百里日前也在旺年會中，以「廣達又第一啦！」為同仁們加油打氣。

據悉，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（Nvidia)去年3月發布的最強晶片GB200，廣達也拿下不小的訂單。針對明年AI的表現，林百里直言，AI在這兩年迎來了大潮，除了自己下了一些指導棋，最重要的還熱有同仁們不斷努力付出的心血，而2025年是一個「禧」年，他也宣布旗下「AI超級電腦」，將在今年正式出產，預期將帶領廣達明年業績再創高峰。

回顧旺年會現場的盛況，林百里登台拿起麥克風後，便開心向台下與會的同仁打氣，並於致詞時表示「大家新年好，新年快樂，祝福大家事事如意，謝謝各位去年辛苦為公司打拼」，並大聲高呼三次的「廣達又第一啦！」他直言，這都是大家的功勞，所以自己一定要趁這個機會，在現場跟大家講這個好消息。而2025年是一個「禧年」、今天廣達旺年會作為禧年的開始，自己也要趁機跟大家重申「台廠還有很多的機會！」

林百里指出，廣達去年在各項表現上拿下了全壘打，而自己認為2025年會是一個高成長的一年，他坦言，我們自從2016年就已經開始研發AI，至今已經過了8個年頭，我們並非是因為跟風才投入研發的，而是經過仔細的評估，而他認為，今年公司還會有大成長，他重申「天下的廣達，廣達的天下」，並希望大家在2025年在行銷、研發等方面，都可以同樣的努力。